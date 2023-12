UGI Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "UGI":

Die Dividendenrendite für Ugi beträgt derzeit 6,71 Prozent, was 3,37 Prozent über dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher positiv. In Bezug auf die Rendite hat die Aktie im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -38,86 Prozent erzielt, was 43,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ugi derzeit überverkauft ist, was als positiv bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Stimmung der Anleger zeigt die Analyse, dass die Kommentare und Themen rund um Ugi überwiegend positiv waren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.