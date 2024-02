UGI Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "UGI Corp":

Ugi-Aktie: Analyse zeigt unterbewertetes Potenzial

Die Ugi-Aktie wird derzeit als unterbewertet eingestuft, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt für Gasversorgungsunternehmen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 22,34, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 130,01 entspricht. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Untersuchung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ugi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 34, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 43,42 liegt. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral". Die RSI-Analyse deutet somit auf eine ausgeglichene Marktlage hin.

Im vergangenen Jahr erhielt die Ugi-Aktie insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 38 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,98 Prozent impliziert. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine insgesamt positive Anleger-Stimmung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Ugi-Aktie unterbewertetes Potenzial aufweist und von Analysten sowie Anlegern positiv bewertet wird.