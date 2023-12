UGI Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "UGI":

Die Aktie von Ugi wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 22,34 liegt es insgesamt 82 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 125,19 im Bereich der Gasversorgungsunternehmen. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ugi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,7 USD. Der letzte Schlusskurs von 22,97 USD weicht um -13,97 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 21,79 USD, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,42 Prozent). Demnach ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Ugi-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Ugi mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,27% auf. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt von 0,44 Prozent wird die Aktie von der Redaktion neutral eingeschätzt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet wurde bei Ugi langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" langfristigen Stimmungsbild führt.