UGI Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Für die Aktie Ugi stehen per 28.07.2022, 14:34 Uhr 41.92 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Ugi zählt zum Segment "Gasversorgungsunternehmen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ugi auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Ugi schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gasversorgungsunternehmen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,33 % und somit 0,29 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,62 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 29,11 liegt Ugi unter dem Branchendurchschnitt (29 Prozent). Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" weist einen Wert von 40,74 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ugi-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 40,95 USD. Der letzte Schlusskurs (41,92 USD) weicht somit +2,37 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (40,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,07 Prozent), somit erhält die Ugi-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Ugi-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.