UGI Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Ugi-Aktie zeigt in der technischen Analyse gemischte Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 26,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 22,78 USD liegt, was einer Abweichung von -14,9 Prozent entspricht und damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 21,75 USD, und der letzte Schlusskurs liegt mit 4,74 Prozent Abweichung auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ugi-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ugi 22, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" als unterbewertet angesehen wird. Die Redaktion gibt in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung zeigt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für die Ugi-Aktie. Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 40 USD, was eine potenzielle Steigerung um 75,59 Prozent vom letzten Schlusskurs (22,78 USD) aus bedeutet. Die darauf basierende Empfehlung ist daher "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage der Aktie in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei der Kommunikationsfrequenz hingegen wurde eine Zunahme registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.