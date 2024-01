UGI Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "UGI":

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ugi eine Performance von -38,86 Prozent, was eine Underperformance von -44,34 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" bedeutet. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte eine mittlere Rendite von 5,47 Prozent im letzten Jahr, und Ugi lag 44,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ugi mit 22,34 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (124,69). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass Ugi aktuell als überverkauft gilt, da der RSI7 bei 28,96 Punkten liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,09, was darauf hindeutet, dass Ugi weder überkauft noch überverkauft ist, und führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Nutzer im Internet lassen auf ein gemischtes Bild schließen. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Ugi führt.