UGIUnit Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ugi-Aktie beträgt aktuell 34, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,42 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, sodass das Wertpapier auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating bekommt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Ugi-Aktie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gasversorgungsunternehmen) wird Ugi als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 22,34 liegt, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 130,01 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Ugi eine Performance von -33,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um -2,47 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -30,73 Prozent im Branchenvergleich für Ugi. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Ugi-Aktie negativ sind. Damit erhält Ugi insgesamt ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.