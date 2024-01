UGIUnit Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse der Ugi-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 24,95 USD eine Abweichung von -4,11 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,02 USD aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (22,53 USD) um +10,74 Prozent über diesem Wert. Infolgedessen erhält die Ugi-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt sich, dass Ugi mit einer Rendite von -38,86 Prozent mehr als 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gasversorgungsunternehmen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,5 Prozent, worunter Ugi mit 39,36 Prozent deutlich zurückbleibt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zeigen ein positives Stimmungsbild rund um die Ugi-Aktie. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens bezüglich der Anlegerstimmung führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten 12 Monate zeigen, dass Ugi 0 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" erhalten hat, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating von institutioneller Seite führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 60,32 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 40 USD an, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.