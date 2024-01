UGE International-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie Uge zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI der Uge bei 24,19 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 74, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung für Uge wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, was sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ergibt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Uge bei 1 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,724 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 führen zu einer Gesamtnote von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Uge eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Uge war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtnote von "Schlecht" für die Aktie von Uge.