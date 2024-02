UGE International Aktie: In Lauerstellung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um die Überkauft- oder Überverkauft-Eigenschaft eines Titels einzuschätzen. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Um dies zu bewerten, ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran.

Der RSI7 von Uge liegt derzeit bei 63,06 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis schwankt der RSI weniger stark, und auch hier zeigt sich, dass Uge weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Uge-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion weder positiv noch negativ, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uge-Aktie der letzten 200 Handelstage weicht um +0,81 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine geringe Abweichung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Uge wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.