UGE International Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Uge liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 74, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Uge verläuft aktuell bei 1,02 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,738 USD liegt, was einem Abstand von -27,65 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei -30,38 Prozent. Insgesamt wird daher eine Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Uge besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des letzten Monats. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher erhält die Uge-Aktie ein "Neutral"-Rating.

