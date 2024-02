UFP Industries Aktie: In Lauerstellung

Die Anleger-Stimmung für Ufp Industries ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ufp Industries liegt bei 37,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Ufp Industries bei 119,76 USD, was +1,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +16,79 Prozent beläuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Ufp Industries in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird jedoch als "Neutral" bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.