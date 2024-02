UFP Industries Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Ufp Industries: Analystenbewertung, technische Analyse und Anlegerstimmung

In den letzten zwölf Monaten hat Ufp Industries insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, die sich im Durchschnitt als "Gut" erweisen. Detailliert betrachtet setzt sich die Bewertung aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. In den letzten 30 Tagen gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 102 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,32 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ufp Industries für diesen Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ufp Industries-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 102,88 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 110,06 USD liegt somit deutlich darüber (+6,98 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Die Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 118,34 USD, wodurch der letzte Schlusskurs darunter liegt (-7 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Ufp Industries in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Abschließend zeigt die Relative Strength Index (RSI)-Analyse, dass die Ufp Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Ufp Industries, basierend auf Analystenmeinungen, technischer Analyse, Anlegerstimmung und RSI-Indikator.