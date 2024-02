UFP Industries Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Keyarch Acquisition Corp":

Die Diskussion um die Ufp Industries-Aktie im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Stimmungslage. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein neutrales Rating von 55,96. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine neutrale Einschätzung.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ufp Industries eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine gute Einschätzung für die Anleger.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein guter Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage von 102,14 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 114,85 USD, was zu einer guten Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 118,11 USD, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Ufp Industries somit eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.