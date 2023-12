UFP Industries Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analystenbewertung für die Ufp Industries-Aktie zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten eine Einstufung als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht" erfolgt sind. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher als "Gut" anzusehen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele der abgegebenen Bewertungen ergeben einen Wert von 102 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie von ihrem letzten Schlusskurs von 125,1 USD ausgehend um -18,47 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt bewerten die Analysten Ufp Industries daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ufp Industries-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 21, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 25,83 eine Überverkauftheit an und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ufp Industries.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ufp Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 94,79 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 125,1 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +31,98 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (106,31 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+17,67 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Beurteilung der Stimmung der Anleger zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Ufp Industries diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit kann festgestellt werden, dass Ufp Industries hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.