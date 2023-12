UFP Aktie: Das ist erstaunlich

Die Aktie von Ufp wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 31,69, was insgesamt 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung" mit 95,15. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Ufp mit einer Rendite von 46,42 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die Branche "Behälter & Verpackung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,41 Prozent, wobei Ufp mit 64,83 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Ufp festgestellt. Dies ist auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückzuführen, weshalb das Sentiment und Buzz mit "Schlecht" bewertet werden. Die Diskussion über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Ufp in dieser Stufe daher ein "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Ufp beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Ufp eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.