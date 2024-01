UFP Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Ufp zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 82,8 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,69 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 1 Kauf- und 0 Halteempfehlungen für Ufp ausgesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 131 USD, was einem prognostizierten Rückgang des Aktienkurses um 19,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamteinschätzung der Analysten fällt daher neutral aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ufp-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 als auch der letzten 50 Handelstage nahe am aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Ufp derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 89,09 Prozent als schlecht bewertet wird.

Unter Berücksichtigung dieser verschiedenen Aspekte erhält Ufp insgesamt eine neutrale Bewertung.