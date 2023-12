UFP Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Anhand des RSI der letzten 7 Tage für die Ufp-Aktie ergibt sich ein aktueller Wert von 31. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität als der RSI7 und bietet somit einen längerfristigen Analyseaspekt. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Ufp auf dieser Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Ufp.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Ufp eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine solche Änderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweisen. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird in diesem Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Die Stärke der Diskussion, bzw. die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst erhält Ufp in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Ufp nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 31,69 insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung", der 95,15 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Ufp-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 131 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von -26,51 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit 178,26 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Gesamteinstufung "Schlecht". Die Redaktion vergibt daher insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.