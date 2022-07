UFC GYM St.Pauli / Baubeginn im Medienbunker St.Pauli

Hamburg (ots) -Es kommt immer alles anders und schon gar nicht, wie man denkt. Auch beim Start des ersten UFC GYM, des weltweit agierenden Fitnessfranchise, eine Redewendung, die man kennt. Aufgrund von pandemiebedingten Hindernissen verzögerte sich der Baustart des ersten Standorts von UFC GYM Germany um mehrere Monate. Seit Mitte Juli darf nun endlich der Mörtel angerührt und Hammer geschwungen werden."Wir freuen uns sehr, dass die Umbauarbeiten endlich losgehen. Das gesamte Team brennt darauf, gemeinsam mit den Hamburgern zu trainieren und die UFC GYM Philosophie "Train Different" in die Hansestadt zu tragen.", so der neue Geschäftsführer von UFC GYM Germany, Robert Jablukov.Eröffnung des UFC GYM St.Pauli wird voraussichtlich in Q4 2022 sein.UFC GYM Germany ist Teil des weltweit agierenden Fitnesskonzepts UFC GYM. Unter dem Motto "Train Different" bietet die Marke ganzheitliche Trainingskonzepte für alle Altersgruppen an. Die Angebote reichen von UFC inspirierten Mixed-Martial-Arts Kursen, über klassische Fitnessprogramme bis hin zu Wellness- und Recovery Leistungen.Pressekontakt:Stefanie HöglMarketing Directorstefanie.hoegl@ufcgym.deTel: +49 151 67348207info@ufcgym.dewww.ufcgym.deOriginal-Content von: UFC GYM Germany, übermittelt durch news aktuell