UE Furniture Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Aktienkurs von Ue Furniture hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,88 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um 1,77 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ue Furniture in diesem Branchenvergleich um -8,65 Prozent unterperformt hat. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 1,56 Prozent im letzten Jahr, und Ue Furniture lag 8,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ue Furniture verläuft aktuell bei 9,84 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 11,28 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +14,63 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 10,18 CNH angenommen, was für die Ue Furniture-Aktie einer Differenz von +10,81 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ue Furniture liegt bei 40,77, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,67, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Ue Furniture lässt sich kaum eine Veränderung in der Internet-Kommunikation feststellen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Ue Furniture auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.