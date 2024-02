UET United Electronic Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Uet United Electronic bietet derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommunikationsausrüstung. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 3,09 Prozentpunkten erzielen können. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung auf dieser Ebene.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uet United Electronic mit einem Wert von 4,72 unter dem Branchendurchschnitt. Dieser beträgt 55, was einen Abstand von 92 Prozent darstellt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Uet United Electronic sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 71,43 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 77,05. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Uet United Electronic basierend auf Dividendenrendite, Anlegerstimmung, fundamentaler Bewertung und dem Relative Strength Index.