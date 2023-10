UET United Electronic Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten Tagen herrschte eine neutrale Stimmungslage in den sozialen Netzwerken für die Aktie von Uet United Electronic. Es gab keine negativen Diskussionen und an zwei Tagen war das Stimmungsbarometer sogar grün. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt. Doch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment insgesamt wird daher ebenfalls als "Gut" eingeschätzt.

Auch die Internet-Kommunikation zeigt eine verbesserte Stimmung für Uet United Electronic in den letzten Wochen. Die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung und es wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin.

Bei der technischen Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 200 Handelstagen liegt bei 1,29 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,5 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +16,28 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der Wert bei 1,69 EUR, während der letzte Schlusskurs darunter liegt (-11,24 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf die charttechnische Entwicklung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Uet United Electronic beträgt 0 Prozent und liegt damit 3,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und wird als "Schlecht" bewertet.