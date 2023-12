UET United Electronic Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist in der technischen Analyse ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktienkursen. Der RSI für die Uet United Electronic zeigt aktuell einen Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Bewertungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Uet United Electronic ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,73 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der Kommunikationsausrüstungsbranche zeigt sich, dass Uet United Electronic in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 150,64 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit 141,57 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Uet United Electronic auf 1,44 EUR geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 1,7 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50, der die vergangenen 50 Tage betrachtet, weist einen Abstand von +3,66 Prozent auf und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.