UDR, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Hinblick auf UDR Inc wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 47,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die UDR Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für UDR Inc auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 40,67). Aus diesem Grund erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird UDR Inc in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann einen erheblichen Einfluss auf Aktienkurse haben, neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich UDR Inc untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Des Weiteren haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung, da fünf konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (5 "Schlecht", 0 "Gut). Aus diesen Analysen ergibt sich, dass UDR Inc in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. UDR Inc zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der UDR Inc als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 3 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Allerdings kommen jüngere Reports zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das UDR Inc-Wertpapier vom letzten Monat ist "Neutral" (0 "Gut", 1 "Neutral", 0 "Schlecht"). Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 42,1 USD, was einer Erwartung in Höhe von 12,57 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit 37,4 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.