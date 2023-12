UDR Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "UDR":

Der Relative Strength Index (RSI) für die UDR Inc liegt bei 42,41 und deutet darauf hin, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation interpretiert wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den UDR Inc Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch konnten fünf Handelssignale ermittelt werden, wobei sich kein gutes und fünf schlechte Signale ergeben. Zusammengefasst ist die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, während das GD50 ein "Gut"-Rating zeigt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten fünf Mal die Einschätzung "Gut", einmal "Neutral" und kein Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es wird erwartet, dass der Kurs um 24,17 Prozent steigen und ein mittleres Kursziel von 46,75 USD erreichen wird, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten daher die Stufe "Gut".