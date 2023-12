UDR Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "UDR":

Die UDR Inc-Aktie wird derzeit anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 38,72 USD, während der letzte Schlusskurs bei 37,62 USD liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 37,62 USD über dem aktuellen Durchschnitt von 34,26 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die UDR Inc-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die UDR Inc-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als überverkauft betrachtet, was zu einer ähnlichen "Gut"-Einstufung führt.

Analysten bewerten die Aktie der UDR Inc langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 5 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 46,75 USD, was einer Erwartung von 24,27 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Basierend auf diesen verschiedenen Indikatoren erhält die UDR Inc-Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".