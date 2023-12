UDR Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "UDR":

In den letzten Wochen konnte bei UDR Inc eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt.

UDR Inc erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 20,51 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über UDR Inc in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der UDR Inc als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7-Wert von 8,5 und der RSI25-Wert von 27,21 führen zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.