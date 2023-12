UCW Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse der Edu-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,16 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,15 AUD liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -6,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 0,15 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent). Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Entwicklung der Edu-Aktie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Edu diskutiert. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Edu-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Edu.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Edu-Aktie in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Edu auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis daher mit einem "Neutral" bewertet.