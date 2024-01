UCB ADR Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "UCB":

Die Ucb-Aktie wird derzeit an der Börse mit einer 200-Tage-Linie (GD200) von 79,58 EUR bewertet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 81,68 EUR, was einem Abstand von +2,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) 72,04 EUR, was einer Differenz von +13,38 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Ucb-Aktie darstellt.

Mit einer Dividendenrendite von 1,3 Prozent liegt Ucb über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Arzneimittel". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lohnenswerten Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ucb-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 5, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 29,32 und führt zu einer Gesamtbewertung der Ucb-Aktie als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Ucb-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 23,73 Prozent erzielt, was 23,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" aufgrund ihrer Überperformance in diesem Bereich.