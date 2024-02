UBS - Registerdes, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und ist ein Indikator der technischen Analyse. Für Ubs wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage berechnet und liegt derzeit bei 79,02 Punkten, was bedeutet, dass die Ubs-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ubs also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Ubs im letzten Jahr eine Rendite von 37,16 Prozent erzielt, was 31,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,07 Prozent liegt. Im Bereich "Kapitalmärkte" beträgt die jährliche Rendite 4,43 Prozent, und Ubs liegt aktuell 32,72 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ubs auf 21,56 CHF, während der aktuelle Kurs bei 24,12 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,87 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 25,3 CHF, was einer Distanz von -4,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ubs in der technischen Analyse also die Gesamtnote "Gut".

Schließlich schüttet Ubs derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte, mit einem Unterschied von 3,31 Prozentpunkten (1,97 % gegenüber 5,28 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".