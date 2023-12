UBS - Registerdes Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Ubs hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Finanzsektor 39,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,42 Prozent, und Ubs liegt aktuell 40,51 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Ubs eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Ubs mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,85 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" um 88 Prozent unterbewertet ist. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ubs-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich daher nach den verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Einschätzung für die Ubs-Aktie.