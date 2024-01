UBS - Registerdes Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Bewertung der Stimmung und des Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend getrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität gibt es jedoch keine signifikanten Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Ubs-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Relativer Stärkeindex (RSI): Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ubs ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,29 Punkten, was anzeigt, dass Ubs weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 35,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ubs von 25,6 CHF zeigt ein "Gut"-Signal, da er 23,73 Prozent über dem GD200 (20,69 CHF) liegt. Der GD50 beträgt 23,82 CHF, was einem Abstand von +7,47 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

Anleger: Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen zu Ubs. In den letzten Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt wurden fünf Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ubs-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.