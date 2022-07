UBS ETF - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS: Nähern wir uns einem Kursausbruch?

Das Unternehmen UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. verwaltet unter anderem den ETF UBS ETF - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS. Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU0446734526 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Das Gesamtvermögen von UBS ETF - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS liegt bei 115.722.984,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 02. Oktober 2009.… Hier weiterlesen