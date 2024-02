UBS-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Aktienkurs von Ubs hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 26,42 Prozent liegt Ubs um mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,71 Prozent erzielt hat, liegt Ubs mit 24,71 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine weitere wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Bei Ubs beträgt das aktuelle KGV 3, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet gilt. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Ubs-Aktie geäußert wurden. Auch die kommunikativen Tätigkeiten und Meinungssignale zeigen überwiegend positive Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse wird ersichtlich, dass die Ubs-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Durchschnitt gute Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,96 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 25,17 CHF liegt, was eine deutliche Abweichung von +14,62 Prozent im Vergleich darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 25,24 CHF eine nahezu gleiche Bewertung. Insgesamt erhält Ubs daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass Ubs in verschiedenen Kategorien wie Aktienkursentwicklung, fundamentaler Analyse, Anleger-Sentiment und technischer Analyse gute Bewertungen erhält und sich positiv entwickelt hat.