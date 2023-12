UBS Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Ubs-Aktie zeigt laut der technischen Analyse eine positive Entwicklung, da sie derzeit um 13,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 29 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie derzeit 2, was eine negative Differenz von -3,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" darstellt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Ubs eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In der fundamentalen Analyse wird die Ubs-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,85 insgesamt 88 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Basierend auf dieser Bewertung erhält die Aktie eine Einschätzung als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Ubs-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,94 Prozent erzielt, was 39,16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,87 Prozent, wobei die Ubs-Aktie aktuell 40,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.