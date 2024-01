UBS Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Ubs-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,93 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 24,98 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete die Ubs-Aktie in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 43,76 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,34 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 35,64 Prozent über dem Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Ubs-Aktie bei 25,3 CHF, was +4,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +21,23 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, weist die Ubs-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,41 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ubs-Aktie aufgrund ihrer Fundamentaldaten und ihrer starken Performance im Vergleich zur Branche positive Bewertungen erhält. Allerdings schneidet sie in Bezug auf die Dividendenrendite schlechter ab.