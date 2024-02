UBS Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Ubs schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Dies bedeutet einen Unterschied von 3,41 Prozentpunkten (1,97 % gegenüber 5,38 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Ubs-Aktie die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ubs-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 72, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 58,23 liegt. Basierend auf dem RSI erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde die Ubs von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Allerdings wurden auch 6 positive Signale identifiziert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Ubs-Aktie bei 37,16 Prozent, was mehr als 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,51 Prozent aufweist, liegt die Ubs mit 33,64 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.