UBS Aktie: Das könnte ganz eng werden!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Ubs deutlich zum Negativen verändert. Dies liegt daran, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Kriterium "Sentiment" als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Ubs in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht".

In der technischen Analyse wird berichtet, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ubs derzeit bei 20,97 CHF verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 25,48 CHF aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +21,51 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt der aktuelle Kurs von 24,43 CHF um +4,3 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In Bezug auf die Dividende schneidet Ubs im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,42 %) mit einer Dividende von 1,97 % niedriger ab. Die Differenz von 3,45 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Ubs in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 43,76 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,71 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Ubs um 35,84 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.