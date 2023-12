UBS Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die UBS-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,41 CHF verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 26,34 CHF, was einem Unterschied von +29,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 23,27 CHF liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +13,19 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die UBS-Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet die UBS derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Kapitalmärkte-Segment. Mit einem Unterschied von 3,25 Prozentpunkten (2,23 % gegenüber 5,48 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der UBS liegt bei 25,64 und wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 27,65 eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich hier also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die UBS-Aktie wird auch aus fundamentaler Sicht positiv bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,85 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Kapitalmärkte-Segment ist. Der Branchendurchschnitt beträgt 24,36. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse ebenfalls die Einstufung "Gut".