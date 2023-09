UBS Aktie: Das ist einfach klasse!

Für die Aktie Ubs aus dem Segment "Diversifizierte Kapitalmärkte" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 27.09.2023, 18:18 Uhr, ein Kurs von 23.01 CHF geführt.

Unsere Analysten haben Ubs nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ubs liegt bei einem Wert von 2,42. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 24,16) unter dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ubs damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Ubs im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Ubs. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (0 Sell, 8 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Ubs beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,57 Prozent und liegt mit 1,12 Prozent unter dem Mittelwert (3,69) für diese Aktie. Ubs bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.