UBS Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Ubs liegt bei 25,64 und wird daher als „Gut“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 27,65 und deutet ebenfalls auf eine „Gut“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Beim Sentiment und Buzz, also bei den weichen Faktoren der Aktienbewertung, spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Ubs-Aktie in den letzten Monaten nur gering war, was zu einer „Schlecht“-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer insgesamt „Gut“-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Ubs-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,94 Prozent erzielt, was 39,24 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich „Kapitalmärkte“ beträgt 6,42 Prozent, und Ubs liegt aktuell 40,51 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem „Gut“ bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ubs derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Kapitalmärkte-Branche, was zu einer „Schlecht“-Einstufung führt. Der Unterschied beträgt 3,25 Prozentpunkte (2,23 % gegenüber 5,48 %).