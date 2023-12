UBS Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Ubs-Aktie wird nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage eingeschätzt. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse auf den sozialen Plattformen überwiegend positiv. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ubs in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Sieben konkret berechnete Signale stehen zur Verfügung, von denen sieben als "Gut" und keines als "Schlecht" bewertet wurden, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird daher die Stimmung hinsichtlich Ubs als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Ubs-Kurs mit 26,2 CHF aktuell +13,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +29 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume führt.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ubs aktuell 2, was eine negative Differenz von -3,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht wird die Ubs-Aktie als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 2,85 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 24,03 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".