UBS Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen ihre Meinung zu Ubs grundsätzlich neutral eingestellt haben. Es gab insgesamt drei positive und fünf negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ubs daher eine "Neutral"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung von Kaufsignalen führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Ubs von der Redaktion also ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Ubs derzeit eine Dividendenrendite von 1,97 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei Betrachtung des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, zeigt sich, dass die Ubs-Aktie derzeit mit einem RSI-Wert von 28 überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Die Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ubs damit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Ubs-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage -3,16 Prozent entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit einer Distanz von +13,02 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.