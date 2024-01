UBS Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Ubs-RSI liegt bei 42,56 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 29,25, was zu einer Einstufung als "Gut" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Ubs derzeit um +10,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +26,66 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für diesen Zeitraum führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt eine deutliche Eintrübung der Stimmung für die Ubs in den vergangenen Wochen. Die Aktie wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet, da sowohl die Stimmung als auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien abgenommen haben.

In Bezug auf die Dividende weist die Ubs mit einer Ausschüttung von 2,23 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,45 %) eine niedrigere Ausschüttung auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Ubs daher eine gemischte Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.