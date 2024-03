UBS Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Dividende von Ubs beträgt derzeit 1, was einer negativen Differenz von -3,19 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ubs von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ubs liegt bei 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,68 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird Ubs daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Ubs eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Ubs in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 26,42 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance der "Finanzen"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche von 3,66 Prozent liegt Ubs mit 22,76 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Ubs ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.