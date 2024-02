UBS Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf Ubs wird der RSI der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 79,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ubs-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft und wird somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Ubs daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für Ubs derzeit bei 3,01 Euro, was 90 Prozent weniger ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ubs wird sowohl durch harte als auch weiche Faktoren eingeschätzt. Obwohl die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Gut" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Ubs hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ubs bei 21,56 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 24,12 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,87 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Demgegenüber hat der GD50 derzeit einen Stand von 25,3 CHF, was einer Distanz von -4,66 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Ubs daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.