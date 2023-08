UBS-Aktie: Was für ein Mega-Gewinn!

Für die UBS-Aktie (WKN: A12DFH) ging es am Donnerstagmorgen um gut +5% im Handel an der Schweizer Börse bergauf. Damit setzte die Bankaktie ihre seit mehreren Wochen anhaltende Rallye fort. Der aktuelle Kurs stellt nicht nur ein neues Jahreshoch, sondern zugleich ein neues Zehnjahreshoch dar. Ist die UBS nach der Übernahme der Credit Suisse in so starker Verfassung?