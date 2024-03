UBS Aktie: So kann es weitergehen!

In den letzten Wochen konnte bei Ubs eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies ist das Ergebnis der Auswertung sozialer Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Ubs daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist Ubs unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 3 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" liegt das KGV von Ubs deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Ubs im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,42 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Finanzen" liegt Ubs damit deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ubs-Aktie derzeit +3,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +17,84 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.