UBS Aktie: Lieber erstmal halten!

Die UBS schüttet eine Dividendenrendite von 1,97 % aus, was 3,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,46%. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die UBS-Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich, was zu einem positiven Sentiment führt. Insgesamt erhält die UBS-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die UBS-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,93 deutlich unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche, die mit einem KGV von 24,89 bewertet werden. Aus dieser Perspektive erhält die UBS-Aktie die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, da sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt einen Anstieg des Aktienkurses signalisieren. Basierend auf den trendfolgenden Indikatoren wird die UBS-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.