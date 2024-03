UBS Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ubs-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 17,86, was darauf hindeutet, dass die Ubs-Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Ubs-Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, während die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ubs in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den letzten Tagen positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Ubs-Aktie mit einer Rendite von 66,25 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 12,51 Prozent aufweist, liegt die Ubs-Aktie mit 53,74 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.